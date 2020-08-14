تشييع جثمان سمير الإسكندراني من مسجد السيدة نفيسة ظهراً

الخليج 365 - صفوت دسوقيالجمعة 2020/8/14 10:43 ص بتوقيت أبوظبي
أكدت نجوى، نجلة الفنان المصري سمير الإسكندراني أنه سيتم تشييع جثمان والدها بعد ظهر الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.
وقالت إن الجثمان لم يخرج من مستشفى النزهة، وبعد انتهاء الإجراءات اللازمة سيتم إقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، مشيرة إلى أن العزاء سيكون قاصر على العائلة حفاظاً على سلامة الجميع وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.
توفي الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.
وُلد سمير في حي الغورية بالقاهرة عام 1938، وكان والده يعمل تاجراً للأثاث وكان محباً للفن وصديقاً لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين منهم زكريا أحمد وبيرم التونسي وأحمد رامي.
ودرس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية فيها، وذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره 20 عاماً حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى.
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