اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن جزنها الشديد الذي لا يفارقها منذ ان حلت الكارثة بالعاصمة اللبنانية بيروت. وفي أحدث تغريداتها قالت لطيفة:" من يوم انفجار بيروت والله لاعارفه اضحك ولا افرح بداخلى حزن وكابه موش قادره اقاومهم لكن الامل الوحيد الى بيصبرنى ثقتى فى قوة وارادة الشباب الى رجعوا يعمروا بلدهم باصرار. الله يحميكم وترجعوا الفرحه والامل لاهالي بيروت حبيبتى .

وفي تغريدةٍ ثانية، نشرت لطيفة فيديو ظهرت فيه وهي تغنّي "بحبك يا لبنان" وعلّقت قائلةً:" اكيد لبنان رح يخلق جديد باذن الله ازمه وتعدى الله يرحم الشهداء ويصبر اهاليهم."



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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة لشباب لبنان: الله يحميكم وترجعوا الفرحة لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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