شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى والمخرج محمد حمدى يجتمعان فى فيلم جديد بعنوان "الورشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الفنان نضال الشافعى والمخرج ومحمد حمدى فى فيلم جديد يحمل اسم "الورشة" يسجل التعاون الأول بينهما فى السينما والثالث بوجه عام، بعدما قدما مسلسلى "شطرنج" الذى عرض على أجزاء بين عامى 2017 و 2018 و"السر" من 60 حلقة والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عامين ولم يخرج إلى النور حتى الآن.

وانتهى صناع الفيلم من تصوير آخر المشاهد الأسبوع الماضى، داخل مسرح "النهار"بشارع القصر العينى حيث يشارك فى بطولته سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة مع مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم مادلين طبر وعلا رامى ومقدم البرامج الرياضية مهيب عبد الهادى.

الفيلم تم تصويره بالكامل فى مسرح "النهار" ويرصد أجزاء من الحياة داخل الوسط الفنى وتحديداً فى ورش التمثيل، حيث يجسد نضال الشافعى شاب يرغب ف مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وتقديم عروض استعراضية، وتتوالى الأحداث.

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