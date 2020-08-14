شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون رفعوا شعار "موهبة واحدة لا تكفى" أبرزهم تامر حسنى وأشرف زكى ونصر محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل الوسط الفنى نجوم يمتلكون العديد من المواهب والعديد من الملكات التى أوهبها الله لهم، وبها يستطيعون النجاح والإبداع فى أكثر من مجال ”الخليج 365” يكشف لكم بالأسماء بعضا من هؤلاء الذين يمتلكون مقومات ومفردات للنجومية فى أكثر من مجال، فى مقدمة هؤلاء النجوم الذين يمتلكون ملكة خاصة تجعلهم يبدعون فى عدد من المجالات الفنية، النجم تامر حسنى فبجانب عمله الرئيسى كمطرب ثم ممثلا، فهو شاعر غنائى وملحن، وكاتب قصص أفلام، ومخرج، ومنذ بداية حياته الفنية نجح فى كتابة وتلحين العديد من أغانيه التى حققت نجاحا مدويا فى كل أنحاء الوطن العربى مثل "إحساسى ما بيكدبش" و"أرجعلى، اسكتى، أصعب إحساس" وغيرها من الأغانى.

وياتى فى قائمة الموهوبين أيضا المنتج والمخرج والمؤلف نصر محروس، الذى يحترف مهنة كتابة كلمات الأغانى، حيث قام بتأليف أغانى عشقها الجمهور وعاشت فى وجدانه منها أغانى لـ تامر حسنى وشيرين عبد الوهاب، ومؤخرا أغنية "بحب الحياة"، لـ إليسا، كما قام بإخراج المئات من كليبات الأغانى، وخاض تجربة الإخراج السينمائى من خلال فيلم "كابتن هيما"، لـ تامر حسنى، ومن إبداعاته أيضا قام بغناء عدد من أغانى الأطفال فى ألبوم "بابا فين"، بخلاف هوايته فى اكتشاف وصناعة نجوم فى عالم الغناء.

نصر محروس

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أما الفنان الدكتور أشرف زكى، فهو يرفع شعارمهنة واحدة لاتكفى حيث يعمل ممثلا وأستاذا بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأمين صندوق نادى الزمالك ورئيس أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى عمله كنقيب للمهن التمثيلية، ونفس الشىء للفنان إيهاب فهمى فهو ممثل ويعمل وكيلا لنقابة المهن التمثيلية، ومدير للمسرح القومى، أما المخرج محمد سامى بعد نجاحه فى مجال الإخراج السينمائى والدرامى، أبدع أيضا فى مجال تأليف الدراما التليفزيونية، ونجح له مسلسل "البرنس"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

أشرف زكى

الفنان أشرف عبد الباقى بجانب مهنتة الأساسية وهى التمثيل، يقوم بالإخراج المسرحى، وحاليا يقوم بإخراج مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة عدد من الفنانين الذين أكتشفهم عبر عروض "مسرح مصر"، كذلك خاض تجربة تقديم البرامج مرات عديدة أى مايقرب من 15 برنامج، كما جمع الفنان الكبير محمد صبحى بين الإخراج المسرحى، والتمثيل، وأخرج معظم مسرحياته التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية.

أشرف عبد الباقى