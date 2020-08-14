شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الخليج عبادى الجوهر يستعد لطرح مينى ألبوم الجديد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى عبادي الجوهر لطرح ميني ألبوم الفترة المقبلة، وسيكون استكمالا لميني ألبوم "خلاص ارجع"، الذي طرحه في عام 2017،أما عن الميني ألبوم الجديد يتضمن من أربعة إلى خمسة أغنيات، وقد تعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، ومن أبرزها أغنية من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، ومن المقرر يتم طرح الألبوم بشكل كامل علي يوتيوب خلال شهر الحالي.

من ناحية أخري أحيا عبادى الجوهر حفل غنائي "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، قي شهر يونيو الماضي، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقدم عبادي عدد من أغاني أبرزهم "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"، و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر مشاركته فى أوبريت وطنى حمل اسم "سلام من السعودية"، والذى شارك فيه نجوم السعودية وهم، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، داليا مبارك، ماجد المهندس، وكتب الأوبريت الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وجرافيك ومونتاج محمود الحسن، مكساج وماستر جاسم محمد، والهدف من توعيه التزم بالبيت بسبب فيروس كورونا