"الليلة الكبيرة" تعود من جديد مع "شباب لايف" و"الموسيقى الشعبية" على "الهناجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

ضمن برنامج "عودة الروح" الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض اليوم وغدا، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة، تقدمها الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

إذ يعرض البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، خلال اليومين، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

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ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، اليوم الجمعة، أجمل أغاني فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب، برئاسة الفنان ماهر عبيد، يتغنى بها "عماد كمال، عبد الله الجسمي، أحمد الأمير، كمال كمال".

كما يشارك بيت الفنون يوم السبت بفقرات من المواويل وأغاني الفن الشعبي الأصيل، بمصاحبة الربابة والطبل البلدي والمزمار، يقدمها نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

وحرص القطاع على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيها.