صور| رسالة رومانسية من أحمد كامل لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان أحمد كامل، صورا جديدة له رفقة زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وعلق "كامل"، على الصور قائلًا: "أريد أن أقول أحبك فقط".

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واحتفل المطرب أحمد كامل بزواجه في مارس الماضي، في حفل كبير بحضور مجموعة من نجوم الفن والرياضة في نادي الشرطة، بعد قصة حب مع زوجته لمدة 5 سنوات من قبل احترافه مجال الغناء.

وانطلقت شهرة أحمد كامل منذ العام الماضي بالتزامن مع إطلاق أغنية "مبقتش أخاف من الليل"، والتي تجاوزت مشاهداتها 25 مليونًا، كما حقق انتشارًا جماهيريًا بأغنيات "كانسر" و"يا ليل" و"خارج عن السيطرة"، وتمتد رحلته الفنية لقرابة 3 سنوات، ويقوم حاليًا بالانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

فيما تعد الأغنية الخاصة بمسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، أحدث أعماله.