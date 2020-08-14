صور| نادية الجندي في إطلالة شبابية بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "نادية"، في الصور، بإطلالة شبابية على البحر، إذ ارتدت فستان "أوف شولدر"، قصير ذات ألوان صيفية مبهجة.

وشاركت نادية الجندي في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.

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