تسجيل غنائي نادر بين سمير الإسكندراني وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب

عُرف الراحل سمير الإسكندراني باختياراته الغنائية الجريئة، وليونة صوته في عدة قوالب غنائية، حيث كان من القلة الذين قدموا الغناء الغربي بخلفية موسيقة شرقية، مزيج صعب تحقيقه بإتقان طربي في الوقت الذي قدمه فيه.

قم الإسكندراني هذه التوليفة في تسجيل نادر مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في أغنة بعنوان "لاتهجرني don't let me go" حيق قدمت باللغة الإنجليزية واللهجة المصرية ، في مزيج

غنائي لن يكرره الزمن مرة أخرى.

تحدث الإسكندراني في إحدى لقاءاته التلفزيونية، عن لقاءه الاول بـ عبد الوهاب، حيث استمع الأخير لإحدى أغنياته التي كانت تذاع على الإذاعة المصرية، ف طلب من رئيس الإذاعة المصرية آنذاك عبد الحميد الحديدي أن يأتيه به، فاستمع له وأشاد بصوته وطلب منه أن يقدم له أغنية

أمامه، قدم وقتها الإسكندراني أغنية باللغة الإيطالية، علق عبد الوهاب نصاً:"لوكان عندي صوتك كنت خربت الدنيا"، تلقى الإسكندراني رأي عبد الوهاب بالصدمة والبكاء، حيث اعتقد أن تعليقه على صوته سلبي وسخرية من صوته ، فاختلط عليه الأمر حيث كان عبد الوهاب يقصد الإشادة بصوته وأداءه، فاتصل بالحديدي مرة أخرى ليبلغه مقصده من تعليقه.

رحل الإسكندراني عن دنيانا مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وسيتم تشييع جنازته اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.