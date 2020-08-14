عامر خان يتعرض لمضايقات من معجبيه في تركيا .. فيديو

رنا صلاح الدين - لا يعد التباعد الاجتماعي دائمًا احتمالًا واجب النفاذ، عندما تكون نجمًا سينمائيًا، عامر خان ، الموجود حاليًا في تركيا لتصوير فيلمه Laal Singh Chaddha ، حصل على درس في ذلك مؤخرًا.

أظهر مقطع فيديو تفاعل عامر مع معجبيه، وتعرضه للمضايقات، فقد شوهد عامر الذي كان يرتدي قميصًا أبيض وقناع وجه أزرق ، وهو يبدو غير مرتاح بشكل واضح أثناء تواجده من الحشد الكبير الذي طالبه بالتقاط كبير من صور السيلفي.

كما يظهر مقطع فيديو آخر عامر وهو يلتقط الصور مع مجموعة من معجباته من تركيا، ومع ذلك ، عندما رأى طفلاً لطيفًا ووالده عن بعد ، دعاهم ليلتقط معهما بعض الصور ومقابلته. عامر - بدون أي قناع هذه المرة - حمل الطفل بين ذراعيه وابتسم للصور مع الأب والطفل.

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تلعب دور البطولة أمام النجم عامر في الفلم الجديد Laal Singh Chaddha النجمة كارينا كابور خان، وكان الفيلم قد تعرض للتأجيل من إصدار 2020 إلى عيد الميلاد 2021.

ومن المقرر عرض الفيلم ، الذي يعد نسخة جديدة رسمية لفورست غامب للنجم توم هانكس عام 1994 ، في دور السينما في 25 ديسمبر من هذا العام.