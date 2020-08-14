لطيفة تستعير فستان كارمن سليمان.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة التونسية لطيفة لجلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الفنية، تألقت فيها بفستان مميز. لطيفة أطلت، خلال الجلسة، بفستان أسود مزين بنقوش ذهبية، من تصميم تهاني لاشين، زلفت خصرها بحزام رفيع، من تنسيق الإستايلست بوسي الشهاوي. لطيفة وكارمن سليمان الفنانة التونسية جمعت شعرها للخلف بلمسات مصفف الشعر محمود جيوشي، وتزينت بمكياج ترابي بأنامل الماكييرة ريهام خليفة. Advertisements لطيفة وكارمن سليمان وكانت الفنانة كارمن سليمان قد ارتدت نفس الفستان من قبل، لكنها نسقت معه حزاما عريضا، من تنسيق الإستايلست جهاد عبد الله، وتزينت بمكياج قوي بأنامل الماكييرة لوريس متى، وأطلت بتسريحة شعر ناسبت وجهها لصالون الصغير. لطيفة وكارمن سليمان

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