هند صبري تطالب جمهورها بالتبرع للبنان

رنا صلاح الدين - طالبت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بالتبرع للشعب اللبناني، من خلال برنامج الأغذية العالمي، حيث أنها سفيرة له.
هند كتبت، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "كلنا مع الشعب اللبناني.. برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني".
الفنانة التونسية أوضحت: "لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل".
وأضافت: "نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي".
وطالبت جمهورها بالتبرع لبرنامج الأغذية العالمي، قائلة: "أطلب منكم شخصياً من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايو.. شكراً وكلنا مع لبنان".
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