هند صبري تطالب جمهورها بالتبرع للبنان

رنا صلاح الدين - طالبت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بالتبرع للشعب اللبناني، من خلال برنامج الأغذية العالمي، حيث أنها سفيرة له.

هند كتبت، على حسابها الخاص بموقع "انستجرام": "كلنا مع الشعب اللبناني.. برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني".

الفنانة التونسية أوضحت: "لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء، أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل".

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وأضافت: "نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة زيادة المساعدات النقدية وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان أمن لبنان الغذائي".

وطالبت جمهورها بالتبرع لبرنامج الأغذية العالمي، قائلة: "أطلب منكم شخصياً من أجل أشقائنا في لبنان التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم التبرع من خلال الرابط في البايو.. شكراً وكلنا مع لبنان".