أحلام لشباب لبنان: يا ريتني معكم لأنظف وأطبخ

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن إعجابها الشديد بشباب لبنان، والذين يقومون بتنظيف شوارع بيروت منذ حادث الانفجار وحتى الآن.

أحلام نشرت مجموعة صور للشباب أثناء تنظيف الشوارع، على حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "أبطال لبنان لم يعجزوا ولم ييأسوا حتى بعد مرور أسبوع وهم في خدمة الوطن سفراء لبنان مع مرتبه الشرف"

الفنانة الإماراتية أبدت رغبتها في مساعدة الشباب في التنظيف والطبخ، حيث قالت: "احسنتوا ياريتني جنبكم وحدكم لكنت نظفت معاكم وطبخت وساعدت".

يُذكر أن انفجاراً مدمراً وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، اسفر عن مقتل 137 شخصاً، و5000 مصاباً فضلاً عن المفقودين، حيث تم تمدير عدد كبير من البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء بيروت، التي يقطنها نحو مليوني نسمة.