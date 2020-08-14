شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يسجل 5 أغانى باللهجة السورية فى ألبومه الجديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب مجد القاسم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل 5 أغانى باللهجة السورية من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "عادروب الحب"، وهى من كلمات برهان الجرماني، وألحان وجدي الصايغ، وتوزيع خالد عرفة، والثانية بعنوان"على مايقدر الله"، من ألحانة، وكلمات حازم جربوع الريان، وتوزيع خالد عرفة.

وأضاف مجد أن الأغنية الثالثة بعنوان "الف إن شاء الله"،وهى من ألحانة، وكلمات حازم جربوع الريان، وتوزيع سيرجيو، والرابعة "باقة ورد"وهى هيد الألبوم، من ألحانة، من كلمات صلاح عطية، وتوزيع ريمون فايق، والخامسة"الحرب العالميه"، من كلمات صلاح عطية، وألحان وجدي الصايغ، وتوزيع خالد عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل في رأس السنه المقبل علي يوتيوب.

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ويضم الألبوم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏

كما يستعد مجد لتسجيل أغنية أخرى للألبوم تحمل اسم "صحبة إيه" من كلمات وألحان صلاح عطية، ليستمر تعاون مجد القاسم وصلاح عطية بعدما قدما عدداً من الأغانى أبرزها، "وحياة اللى خالقك مانى مفارقك" باللهجه السورية و"جيش مصر الأبيض‏‏"، والتى قدمها دعمًا للأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، وأغنية "ياعسل" وغيرهما.

يذكر أن أعمال مجد القاسم أغنية "وحياة اللى بينا"‏، وهى من كلمات وليد دسوقى، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو راية، ومن كلمات الأغنية "قولى وحياة اللى بينا.. أنت مالك ليه حزين.. ده أنت أجمل شىء فى عمرى.. وأنت روحى وضى عين.. إيه اللى غير فى ملامحك.. لو ماكنتش أداوى جرحك.. قولى بس مين حبيبى.. يمسح دمعه من عنيك".