شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يستعد لبدء بروفات مسرحيته الجديدة "السلطانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن فؤاد إنه يستعد لبدء بروفات مسرحيته الجديدة "السلطانية"، والمقرر عرضها فى أخر شهر أغسطس الجارى على مسرح البالون بالعجوزة، والعمل من تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير، وأضاف حسن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفنانة لقاء سويدان تشاركه بطولة المسرحية ومجموعة من الشباب الجديد، التى تعد ثانى عمل مسرحى يجمعهما بعد مسرحية"حلمان وعروس البحار"، التى مر على عرضها ما يقرب سنوات طويلة، مشيرا أن يلعب حسن فؤاد دور شخصية "مرزوق" عامل أحذيه بيحب الحياه والناس ورسالته هى طول مانترزقك على الله اوعى تخاف من بشر اعمل ال عليك وتوكل على الله.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك