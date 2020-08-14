صور| إنجي علاء بفستان أمام البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الكاتبة والسيناريست صورا من أحدث جلسة تصوير لها. وعلقت إنجي على الصور، التي نشرتها عبر إنستجرام: "عيش على أكمل وجه". وظهرت إنجي في الصور بفستان أبيض مفتوح، وهي داخل البحر. يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء هو الأزياء الخاصة بمسلسل النهاية، بطولة زوجها الفنان يوسف الشريف.

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