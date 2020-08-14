فيديو وصور| ياسمين عبدالعزيز تساند الطفلة ليال في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الطفلة ليال محمد، وهي طفلة سعودية من ذوي القدرات الخاصة، وتعمل عارضة أزياء، صورا وفيديو تجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال تواجدهما في إحدى الصالات الرياضية.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تشجع ليال على الحركة، وعلقت الطفلة على الصور والفيديوهات التي جمعتها بـ"ياسمين"، قائلة: "الجميلة.. بحبك أوي".

ليال محمد عمرها 6 سنوات، ولفتت الانتباه خلال مشاركتها في عروض الأزياء الخاصة بالأطفال، وظهرت على الـ"red carpet" بالمشاية، لعدم القدرة على السير بمفردها، مما لفت أنظار المتابعين إليها، ولقبها البعض بـ"الأميرة ليال والمشاية السحرية". وتحظى ليال بدعم كبير من الفنانين والإعلاميين والمشاهير العرب، بسبب تحديها لإعاقتها.

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