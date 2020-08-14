تراند اليوم : إصابة نجمة كويتية كبيرة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

أعلنت الفنانة الكويتية شوق الهادي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وكتبت شوق: “الحمد لله على كل حال.. أعلن إصابتي بفبروس كورونا وأسأل الله العظيم لي ولكم الشفاء العاجل”.

ومن جانبها علقت شقيقتها الفنانة الكويتية فرح الهادي على هذا الخبر، قائلة: “حبيبتي شوق ماتشوفين شر وإن شاء الله مافيج إلا العافية يارب وتقومين بالسلامة.. ادعولها”.

وسبق أن كشفتْ الفنانة الكويتية، شوق الهادي، عن سرّ، أعلنته للمرة الأولى، عن حياتها الشخصية، موضّحة، أنّها سبق وأنْ حملتْ من زوجها السابق، ولكن الجنين تُوفّي.

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وقالت شوق، في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسميّ، في إنستجرام: “راح اقولكم شيء ما حدا يعرفه من قبل.. وهو اني كنت حامل وأنا في أمريكا.. والله ما كتب نصيب والجنين توفي.. الحمد الله اختار لي الخير.. ودي أول مرة أقول الموضوع ده لأن ما في حدا كان يدري غير أهلي فقط”.

وأضافتْ: “أنا لما صارت لي هالمشكلة ما انكسرت ولا انهزمت.. لأن ده خير من الله، لأنه عارف إيه الزين أكتر مني.. لأن الله ما يبي يكون عندي طفل من هداك الإنسان”.

وأوضحت شوق: “أنا ليش قاعدة بحكيلكم هذا الموضوع. عشان في بنات كتير لما تصير معاهم مواقف صعبة ما يعرفون كيف يتصرفون ويفقدون الأمل ويهدمون حياتهن”.