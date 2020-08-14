شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يلحن 5 أغنيات فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب كريم محسن إنه انتهى خلال الفترة الماضية من اختيار 10 أغنيات في ألبومه الغنائي الجديد، وذلك أثناء فترة الحظر وانتشار فيروس كورونا، وأضاف كريم لـ"الخليج 365" أنه قام بتلحين 5 أغنيات منها بنفسه و5 لملحنين آخرين، ومن المقرر تسجيل الأغاني في الأيام المقبلة، من ناحية أخري طرح كريم مؤخرا كلبين هما الأولي أغنية "عمري ليها"، من كلمات إسلام خالد، وألحان وتوزيع إسلام زكي والثانية "شكرًا لخدماتك"، من هاني صارو، ألحان كريم محسن، توزيع محمد شفيق، ميكساج وماستر خالد رؤوف.

يذكر أن آخر أعمال كريم محسن ألبومه الغنائي الأخير التي طرح في العام الماضي بعنوان "قابل بقى" وضم الألبوم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث تعاون في الكتابة مع أحمد حسن راؤول، وهانى صارو، وحسام سعيد، ومحمد نصار، وعمر عبده على، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، وفي التلحين مع محمود أنور، وعمرو الشاذلي، وأحمد الشاذلي، وأحمد يوسف، وفي التوزيع مع زووم، ومحمد شفيق.