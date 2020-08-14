شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة سمير الإسكندراني تطالب الإعلاميين باحترام خصوصية جنازته في ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل منذ قليل الفنان الكبير سمير الإسكندراني، وقالت نيفين أحد أفراد أسرة الراحل إن الأسرة تدعو إلى احترام خصوصية جنازة الراحل خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا التي تقضي بعدم التزاحم والحفاظ على المسافات بين الأشخاص.

وتوفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

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ولد سمير الإسكندرانى في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي).

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .