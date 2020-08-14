شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وأحمد فهمى والبزاوى والشامى ومى كساب ينعون سمير الإسكندرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن النجم سمير الإسكندراني الذي توفي الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عاما بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك

وشاركت الفنانة إسعاد يونس صورة للنجم الراحل سمير الإسكندراني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" معلقة عليها :"وداعا سمير الاسكندراني، إلى لقاء".

فيما غرد الفنان محمد البزاوي عبر تويتر، قائلا :" رحل الاستاذ سمير الاسكندراني الذي اعطى للوطن و الفن الكثير .. الف رحمه ونور عليك يا استاذ"، في حين كتب الفنان أحمد فهمي :" إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير سمير الإسكندراني".

من جانبه، نعى الفنان أحمد الشامي، النجم سمير الإسكندراني عبر تويتر قائلا :" البقاء لله و ربنا يرحمه الفنان الكبير سمير الاسكندراني و يصبر اهله يا رب"، بينما غردت الفنانة مي كساب ناعية :" الفنان سمير الإسكندراني في ذمه الله نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما قال الفنان محمد صبحي على حسابه الرسمي على فيسبوك :"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، كل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية .. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان .. وداعاً الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان".

من جانبه، غرد الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر ناعيا :"رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سواء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني".

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كما نعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير سمير الاسكندراني حيث كتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‫ وفاة الفنان الكبير.. ‫سمير الاسكندرانى.. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وولد سمير الاسكندراني في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي).

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .