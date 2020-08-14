شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تطرح كليب أغنية "Smile" برسوم متحركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة العالمية كاتي بيري، كليب أغنيتها الجديدة "SMILE"، الخميس، ظهرت فيه وهي تلعب ألعاب الفيديو خلال شهور الحمل، وقد شاركت متابعيها وجمهورها مقطع فيديو من كليب اغنيتها لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

ومن المقرر أن تطرح النجمة كاتي بيري البالغة من العمر 35 عامًا ألبومها الخامس كاملا فى 14 أغسطس الجاري، وتنظر كاتى بيرى ولادة طفلتها الأولى من خطيبها النجم أورلاندو بلوم.



كاتي بيري في فيديو كليب جديد (1)

وفي وقت سابق، تحدثت النجمة العالمية كاتى بيرى عن ألبومها الجديد "SMILE"، الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، حيث أكدت كاتى البالغة من العمر 35 عاما قائلة "ألبومى الجديد ملىء بالأمل والمرونة والفرح ورحلتى الخاصة للجحيم أيضا".



كاتي بيري في فيديو كليب جديد (2)

بينما كشفت عن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتي الآن بالألبوم الجديد ، حيث أكدت أن أغنية " Smile" هي الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها والتي تسمى" What Makes a Woman " ، وذلك حسب موقع " بيلبورد " الشهير ، و اشارت كاتي أن هذه الأغنية رائعة عن مدى تنوع النساء وقابليتهن للتكيف .

على صعيد آخر، شوهدت النجمة العالمية كاتي بيري وهي تتحول برفقة كلبها، واستعانت بيري بملابس رياضية مريحة وهي تتسوق في أحد متاجر ملابس الأطفال وذلك قبل ولادتها بأيام في طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم.



كاتي بيري في فيديو كليب جديد (3)

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كما ظهرت بيري وهي ترتدي ماسك الوجه للحفاظ علي سلامتها وعدم اصابتها بفيروس كورونا خاصة وأنها في الأيام الأخيرة من حملها الأول، كما حاولت بيري تغطية وجهًا بقبعة رياضية، كي تتلاشي مصوري البابارتزي.

وشوهد كاتي بيري و أورلاندو بلوم مؤخرا يتفقدان ثلاثة عقارات ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مونتيسيتو ، كاليفورنيا على بعد حوالي ساعة ونصف من شمال لوس أنجلوس وعلى بعد 10 دقائق فقط من سانتا باربرا ، حيث ولدت بيري ونشأت.

وكانت أسعار تلك العقارات تتراوح ما بين 10 ملايين دولار وما فوق ، وتبلغ مساحتها 10000 قدم مربع على الأقل وتقع على عدة فدادين وكلها تقع في التلال الخصبة في مقاطعة سانتا باربرا.