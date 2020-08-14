شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى: عرفت خبر طلاقى من السوشيال وحاولت أكلم زوجى عشان أتأكد تلفونه مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المذيعة مي حلمي على تصريحات الفنان محمد رشاد التي أكد فيها خبر انفصاله عنها، حيث قالت عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الجمعة :"ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط.. وآسفة حاولت اتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفه بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".



مي حلمي على انستجرام

يأتي ذلك بعدما أكد المطرب محمد رشاد، خبر انفصاله من المذيعة مى حلمى، منذ قليل، عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلاً: "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر انفصالى.. عشان كده أنا عايز أقول كل شىء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

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وكانت الإعلامية مى حلمى ردت على ما يتردد عبر السوشيال ميديا بعد إعلان انفصالها عن المطرب محمد رشاد، عبر سلسلة من الفيديوهات عبر خاصية الاستورى بانستجرام، وقالت مى:" انتوا ميتقالكمش غير كلمة وبعدين، كل القرف اللى فى الدنيا، الواحد يتجوز يتطلق، انتوا مالكوا، انتوا حاشرين نفسكم فى تفاصيل حياتى اكتر منى".

وتابعت :"انتوا حلكم ان حياتى متبانش ليكم، انا كنت مقررة، ان حياتى متبانش ليكم، مع التطفل دا، وعزة وجلال الله، كل سكرين شوت لقلة الأدب، فى حاجات اسمها قضايا تشهير، انا اتعلمت، كلام السوشيال ميديا بيتم فيه ايه وبيحصل في ايه، دا العادي، قولوا اللي عندكم، بس اللى مزعلنى فى اللي حصل دا حاجة واحدة بس، موضوع فستان الفرح بتاع البنات، خلاص مانا عندي 4 غيره اتبرع بالأربعة لأربعة تانيين دا بس مزعلنى عشان فرحة البنات".

يشار إلى أن المطرب محمد رشاد علق من قبل على خبر انفصاله من المذيعة مي حلمي، حيث كتب عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" منذ قليل :"أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".