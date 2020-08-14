شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يتعثر فى كلمة "ديكتاتورى" بعد "باتون ساليه بالسمسم هات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا في مقطع فيديو جديد خلال إحدى البروفات داخل الاستوديو، وهو يتعثر في نطق كلمة "ديكتاتوري"، حيث كان يرددها "دتاتوري" بدلا من نطقها بشكل صحيح، ما أثار سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

@hamobika الكل هاب حضوري علشان انا دتاتوري????????????♬ الصوت الأصلي - hamobika

وليست هذه المرة الأولى التي يتعثر فيها حمو بيكا خلال أداءه بروفات أغنياته داخل الاستديو، حيث ظهر في مقطع فيديو آخر وهو ينطق كلمة "غريبة" بدلا من "ذئيبة".

@musicbox070 غريبة ولا ذئيية ???? ##مهرجان ##مهرجانات ##حموبيكا♬ الصوت الأصلي - musicbox070

كما تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تعثره في نطق كلمة "رونالدو"، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار فيديو له وهو يتعثر في نطبق عبارة "باتون سالية في السمسم هات".



حمو بيكا داخل الاستديو (1)

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وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حمو بيكا وهو يجد صعوبة في نطق كلمة "رونالدو" خلال بروفة لإحدى الأغنيات داخل الاستوديو، حيث كانت العبارة "لو جيت تعملي رونالدو" إلا أن حمو بيكا تعثر في نطبق الكلمة الأخيرة رغم تكرار التجربة أكثر من مرة، معلقا "مش هانطقها عير كدا".



حمو بيكا داخل الاستديو (2)

كما أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة أن حمو بيكا لم يكن قادرا على نطق عبارة "باتون سالية بالسمسم هات".

وظهر حمو بيكا في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسميم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو.



حمو بيكا داخل الاستديو (3)