شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: "الاختيار" أفضل مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ وأتمنى تقديم دور كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خالد سليم، إنه شاهد عددا كبيرا من مسلسلات رمضان هذا العام وكان من أكثر المسلسلات التي علقت معه مسلسل " الاختيار" لأمير كرارة حيث قال " كان مسلسل مؤثر جدا وواقعي جدا وعرض قصة حياة بطل بيخلق نوع غريب من المصداقية وقد إيه قلوبنا حست بالمجهود العظيم اللي بتعمله القوات المسلحة في سيناء".

وأضاف خالد سليم، خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، شاهدت أيضا مسلسل "ب ١٠٠ وش" لنيللي كريم و" خيانة عهد" ليسرا و" البرنس" لمحمد رمضان. وتابع خالد قائلا انه يتمنى أن يجسد دور كوميدي لو فيه ورق حلو ولا أخاف من هذه التجربة.

من ناحية أخرى يشارك النجم خالد سليم فى بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى تلعب بطولته النجمة نور اللبنانية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، حيث تعاقد سليم بشكل رسمى الأيام الماضية، ويقدم دوراً مميزاً خلال أحداث المسلسل، الذى تكتبه سوسن عامر في تجربتها الدرامية الأولى، وتخرجه منال الصيفى.

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وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات نسائية من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة.

يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللى فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".