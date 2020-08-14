شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين رامى جمال وزوجته ناريمان على انستجرام.. والأخيرة: هاعملك مسقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة غزل دارت بين الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الجمعة، حيث شارك رامي جمال متابعيه وجمهوره صورا مع زوجته لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



رامي جمال

ووجه رامي جمال رسالة إلى زوجته قائلا :"أجدع ست في الدنيا اللي مستحملاني بكل تفاصيلي وعيوبي اللي موجوده في الوحش قبل الحلو اللي نفسي احقق احلامها قبل احلامي اللي شافت مطبات في حياتي اكتر من الطبيعي اللي لو متخانقناش يوم ويوم ازعل ربنا ما يحرمني منك ويرضيكي قد ما بترضيني"، فيما ردت عليه عبر حسابها على انستجرام ضاحكة :"بحبك وليك مسقعة كل يوم خلاص وبيتزا".

على صعيد آخر، يعكف المطرب رامى جمال حاليًا، على اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث يتواجد رامى في أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، كما يتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

ومن الشعراء، يتعاون مع كل من الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وجمال الخولى، وعمرو يحيي، أما الملحنين سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أوخرا العام الحالى أو مطلع عام 2021 .

كما تعاون رامى جمال مؤخرا كملحن مع إليسا بألبومها الجديد "صاحبة رأى"، في أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاح كبير علي يوتيوب والسوشيال ميديا.

وكشف رامى أيضا عن تعاونه مع النجم حميد الشاعرى، فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع الكابو والموزع توما من داخل الاستوديو، صحبها بتعليق: "الأستاذ الكبير حميد الشاعرى وأخويا الموزع العبقرى توما، حالا من الاستوديو، ألبوم تحفه وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".

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يذكر أن آخر ألبومات رامي هو كان "أنا لوحدي"، وتعاون في ألبومه مع الشعراء تامر حسين، محمد عاطف، جمال الخولي، أحمد المالكي، شادي نور، أحمد عرفان، رقية عبدالعزيز، مصطفى حسن، محمد أبو نعمة، ومع المحلنين: بلال سرور، محمد أنيس، ياسر نور، مدين، وكان التوزيع الموسيقىي لكل من: توما، نادر حمدي، شريف مكاوي، أحمد إبراهيم، أحمد المغربس، وسام عبدالمنعم، كريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن وقدم 9 أغنيات.



رامي جمال وزوجته (1)



رامي جمال وزوجته (2)