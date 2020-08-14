شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد سليم: لا أحب دخول ابنتى مجال الغناء رغم موهبتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف النجم خالد سليم عن امتلاك ابنته الكبيرة خديجة لموهبتة الغناء وأن صوتها قوي جدا وانه يساعدها في انه يعزف لها على العود وهى تدندن.
وأضاف خالد سليم، خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، لا أحب دخول ابنتي مجال الغناء لاني لا أريد أن ترى وتواجه التعب والانتقادات التي مريت بها ولكن إذا فضلت مجال الغناء فسأكون بجوارها في أي مكان.
وتحدث خالد خلال اللقاء عن دعم زوجته خيرية الدائم له وأنه يتمنى أن يرزق كل رجل لم يتزوج بزوجة مثل خيرية.
اقترب فيلم "جدو مشاكل" للنجم خالد سليم، من الخروج إلى النور، بعد 3 سنوات من تواجده فى العلب، بعدما تم طرح الأفيش الدعائى للعمل الذى انطلق تصويره فى عام 2017 حيث كان يحمل اسم "اتنين فى واحد" وقتها، وتعرض للعديد من المشاكل الإنتاجية التى تسببت فى إيقافه أكثر من مرة حتى تم الانتهاء من تصويره بالكامل.
الفيلم تم تغيير اسمه أكثر من مرة خلال فترة التصوير حيث كانت البداية باسم "اتنين رايح جاى" وبعد ذلك تغيير إلى "اتثنين فى واحد" ليتم الانتهاء من تصويره وتنقطع أخبار الفيلم حتى أبطاله لم يعرفوا مصيره، حتى تم الكشف عن الأفيش الدعائى منذ أيام تحت اسم "جدو مشاكل" حيث ينوى صناعه طرحه خلال الفترة المقبلة.
"جدو مشاكل" بطولة خالد سليم ولطفي لبيب ومي القاضي وسامي مغاوري وسناء شافع ومحمد رضا، ومن تأليف محمود حسن عبد العيلم ومن إخراج وائل الرومي ، وتدور أحداثه حول شاب يدعى "حازم" منفتح على العالم، ويرتبط بعلاقة مع جده ومن خلال حدث ما يحدث له بسبب جده تنقلب حياته رأسا على عقب ويحاول التعايش مع هذا الأمر.
يذكر أن خالد سليم يستعد حالياً لتصوير مسلسل جديد بعنوان "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفى فى ثانى تعاون بينهما فى الدراما بعدما قدما "بلا دليل" العام الماضى، ويشارك خالد سليم فى العمل مع نور اللبنانية ودينا فؤاد وحازم سمير وفراس سعيد ورنا رئيس وكريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سوسن عامر.
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