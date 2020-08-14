شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد سليم: لا أحب دخول ابنتى مجال الغناء رغم موهبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف النجم خالد سليم عن امتلاك ابنته الكبيرة خديجة لموهبتة الغناء وأن صوتها قوي جدا وانه يساعدها في انه يعزف لها على العود وهى تدندن.

وأضاف خالد سليم، خلال لقائه ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، لا أحب دخول ابنتي مجال الغناء لاني لا أريد أن ترى وتواجه التعب والانتقادات التي مريت بها ولكن إذا فضلت مجال الغناء فسأكون بجوارها في أي مكان.

وتحدث خالد خلال اللقاء عن دعم زوجته خيرية الدائم له وأنه يتمنى أن يرزق كل رجل لم يتزوج بزوجة مثل خيرية.

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