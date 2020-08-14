فن ومشاهير

صفاء أبو السعود الفنان سمير الإسكندرانى رمز وطنى وفنى لا يتكرر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود الفنان سمير الإسكندرانى رمز وطنى وفنى لا يتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني والوطني.

 

وقالت أبو السعود،  أن الفنان الراحل رمز من الرموز الفنية والوطنية وأيضا الإنسانية التي لن تتكرر، فكان إلى جانب مسيرته الفنية في مجال الطرب، فنانا تشكيليا تتلمذ على يد الفنان الكبير حسين بيكار، ويشهد الجميع بوطنيته وأخلاقه الرفيعة، رحم الله الفنان والإنسان العظيم سمير الإسكندراني، بما قدم للوطن والفن والحياة.

 

وتوفى الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

Advertisements

 

ولد الاسكندرانى في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي).

 

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفاء أبو السعود الفنان سمير الإسكندرانى رمز وطنى وفنى لا يتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا