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نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان سمير الإسكندرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ونعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير سمير الاسكندراني حيث كتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة  الفنان الكبير ⁧‫سمير الاسكندرانى‬..  ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

 

وتوفى منذ قليل الفنان سمير الإسكندرانى عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

 

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ولد في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي).

 

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .

 

 

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