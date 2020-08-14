شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ونبيل الحلفاوى ينعيان سمير الإسكندرانى: ثعلب المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد صبحي، النجم سمير الإسكندراني الذي توفي الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عاما بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

وقال الفنان محمد صبحي على حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، كل الحزن والآسي تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندرانى هذا الرجل الوطني العظيم .. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها اجمل الالحان .. وداعاً الفنان والانسان دعائي الي الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وللاسرة الصبر والسلوان".

من جانبه، غرد الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر ناعيا :"رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني".



نبيل الحلفاوي

كما نعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير سمير الاسكندراني حيث كتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‫ وفاة الفنان الكبير.. ‫سمير الاسكندرانى.. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

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وولد سمير الاسكندرانى في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامى).

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .