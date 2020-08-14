شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تطلب من جمهورها التبرع لصالح ضحايا انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجمة العالمية ريهانا من جمهورها التبرع لصالح ضحايا انفجار بيروت، الذى تسبب في وفاة العشرات وجرح الألاف، وذلك من خلال عدد من المنظمات والجمعيات الاهلية والمجتمع المدنى.

وكتبت ريهانا ، عبر حسابها بموقع تويتر:"شهدت بيروت مؤخرًا انفجارًا مدمرًا للغاية خلف العديد من القتلى والجرحى والنازحين من منازلهم ونام العائلات في الشوارع مع أطفالهم والمستشفيات مكتظة بسبب تدفق المرضى المصابين الذين يسعون للحصول على رعاية طبية فورية ".



النجمة العالمية ريهانا عبر تويتر

وأضافت :"إلى جانب الأضرار التي تعرضت لها العديد من مباني المستشفيات! إذا كنت ترغب في المساعدة في الاستجابة الطارئة لأهالي بيروت المتضررين من هذا، فلا تتردد في التبرع".

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يشار إلى أن النجمة العالمية ريهانا تحدثت من قبل حول أعملها الغنائية الجديدة ، وأكدت لمحبيها و معجبيها عن ألبومها الجديد "الأمر يستحق الانتظار"، وقالت ريهانا خلال حديثها مع Entertainment Tonight إنها تسعى دائما لتقديم أعمل موسيقية جديدة لكنها لن تتسرع في إطلاقها حتي تشعر أنها مناسبة للإصدار في ذلك التوقيت ،

وعن إطلاق البومها الغنائي الجديد الذي ينتظره الملايين من شتي انحاء العالم قالت : " لن أطلق البومي لمجرد أن الناس ينتظروه ..الأمر يستحق الانتظار حقا .. ولن تشعروا بخيبة أمل " ، و اشارت أنها تعمل علي الألبوم منذ فترة طويلة و بتأني شديد وقد أشار موقع " شارتس" إلى أن آخر البوم غنائي اطلقته ريهانا هو ANTI و ذلك منذ 4 سنوات ونصف وهو بالتأكيد وقت طويل .