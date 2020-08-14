شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أفلام الشباب بالتعاون بين المهن السينمائية والقابضة لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

برعاية نقابة المهن السينمائية برئاسة السيد النقيب مسعد فودة والشركة القابضة لصناعة السينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، تعلن السينما المستقلة لايف عن تأسيس وحدة لدعم إنتاج أفلام لأعضاء نقابة المهن السينمائية، بتوفير الدعم اللوجيستى الكامل لصناعة الأفلام.

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جاء ذلك ‏‎بعد الدور الذي حققته السينما المستقلة لايف في دعم الثقافة السينمائية من خلال النشر، والبرامج السينمائية، وما تقدمه من عروض للأفلام ومناقشتها مع صناعها من قبل النقاد.

‏‎كما صرح الناقد أحمد عسر مؤسس السينما المستقلة لايف والمشرف العام أن الدعم سيوفر لصناع الفيلم معدات التصوير ،والإضاءة ، ووحدات المونتاج، وبلاتوه التصوير مع تسهيل التصاريح الرقابية وتصاريح التصوير .