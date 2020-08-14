دعم أفلام الشباب بالتعاون بين المهن السينمائية والقابضة لصناعة السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أفلام الشباب بالتعاون بين المهن السينمائية والقابضة لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
برعاية نقابة المهن السينمائية برئاسة السيد النقيب مسعد فودة والشركة القابضة لصناعة السينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، تعلن السينما المستقلة لايف عن تأسيس وحدة لدعم إنتاج أفلام لأعضاء نقابة المهن السينمائية، بتوفير الدعم اللوجيستى الكامل لصناعة الأفلام.
جاء ذلك بعد الدور الذي حققته السينما المستقلة لايف في دعم الثقافة السينمائية من خلال النشر، والبرامج السينمائية، وما تقدمه من عروض للأفلام ومناقشتها مع صناعها من قبل النقاد.
كما صرح الناقد أحمد عسر مؤسس السينما المستقلة لايف والمشرف العام أن الدعم سيوفر لصناع الفيلم معدات التصوير ،والإضاءة ، ووحدات المونتاج، وبلاتوه التصوير مع تسهيل التصاريح الرقابية وتصاريح التصوير .
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