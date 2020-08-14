شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يداعب فتاة طلبت أغنية "ونحب تانى ليه": مكنش فيه نصيب في الأولانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان مدحت صالح إحدى الفتيات إحدى الفتيات الحاضرة في حفله المقام بدار الأوبرا المصرية، بعد طلبها منه غناء أغنية "ونحب تاني ليه" التي قدمها في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم للنجمة ياسمين عبد العزيز ، ليرد عليها قائلا، "مكنش في نصيب في الاولاني فلازم نحب تاني"

وكان الفنان مدحت صالح، بدأ حفله الغنائى المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "وحياة من خلقك"، بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار عمرو سليم، والتي يحضرها عدد من عشاقه ومحبيه ضمن نسبة الـ 25% المقررة في حضور الحفلات بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء لمنع تفشى فيرو كورونا.

وانتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتي صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلي"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.

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ويتضمن الألبوم أيضا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شقيق، و"أحلي الناس" من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"يتقال" كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجية، و"أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوي، وألحان كريم طارق، وتوزيع الموسيقي جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر علي اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.

يذكر أن أخر أعمال مدحت صالح أغنية "يا أبو بالطو أبيض" والتي طرحها بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.