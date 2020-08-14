شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ونقابة الموسيقيين تنعى سمير الإسكندراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية الفنان الكبير سمير الإسكندرانى الذى رحل عن دنيانا منذ لحظات بمستشفى النزهة، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ولد سمير الاسكندرانى في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي).

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درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة .