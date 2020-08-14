شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وهند صبري وعائشة بن أحمد تحتفلن بيوم المرأة التونسية: تصنع المعجزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة لطيفة بيوم المرأة التونسية، اليوم الخميس، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه مع والدتها وهي توجه كلمة لها ولكل النساء العربيات في عيد المرأة التونسية، معلقة عليه: "كل عام وكل امرأة تونسية وعربية بخير وسلام.. عيد المرأة التونسية".

من جانبه، وجهت الفنانة التونسية هند صبري رسالة إلى النساء في تونس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة :"كل عام والمرأة التونسية تصنع المعجزات.. عيد المرأة التونسية".

في الوقت ذاته، احتفت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعيد المرأة التونسية، قائلة :" ‏بمناسبة عيد المرأة التونسية، كل عام ونساء بلادي بألف خير ونجاح و تألق".

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كما خضعت الفنانة درة إلى جلسة تصوير جديدة فى أحدث ظهور لها، اليوم الخميس، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا لها خلال احتفالها بيوم المرأة التونسية معلقة: "المرأة التونسية حكاية.. كل عام وأنتِ جميلة وصامدة".



الفنانة لطيفة في أحدث ظهور لها (1)



الفنانة لطيفة في أحدث ظهور لها (2)