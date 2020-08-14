تفاصيل تبرع المطرب الكندي ذا ويكند بـ300 ألف دولار لضحايا تفجيرات بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع المطرب الكندي ذا ويكند بنحو 300 ألف دولار لضحايا التفجيرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية "بيروت" الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عشرات الشهداء وإصابة الآلاف.



تفاصيل تبرع المطرب الكندي ذا ويكند بـ 300 ألف دولار (1)

وقال مدير أعماله اللبناني وسيم الصليبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الخميس: "يشرفني ويشرفني العمل مع فنانين يهتمون بشدة بالعالم والآن لأشقائنا وأخواتنا في لبنان الذين يعانون من الألم ويحتاجون إلى مساعدتنا الجماعية".

وأضاف وسيم الصليبي عبر إنستجرام في تعليق على صورة نشرها برفقة ذا ويكند: "أود أن أشكر أخي ذا ويكند على تصرفه السخي والرائع بالتبرع بمبلغ 300 ألف دولار لحملة المعونة العالمية للبنان".

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تفاصيل تبرع ذا ويكند بـ 300 ألف دولار (2)

ويشار إلى أن الكثير من الفنانين حول العالم أعلنوا تضامنهم مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع مؤخرًا من بينها بيلا حديد وكايلي جينر ودي جي خالد ودوا ليبا ومادونا، وذلك إلى جانب المغني الكندي ذا ويكند.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية إنشاء صندوق خاص بجمع التبرعات بهدف مساعدة المتضررين جراء الانفجار الضخم الذى هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.