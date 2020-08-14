شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق فى أقوى ليلة فنية بالأوبرا ويشدو بالأغانى الطربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم مدحت صالح، حفلا غنائيا ضمن حفلات دار الأوبرا المصرية، والمقام على مسرح النافورة بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار عمرو سليم، والتي يحضرها عدد من عشاقه ومحبوه ضمن نسبة الـ 25% المقررة في حضور الحفلات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء لمنع تفشى فيروس كورونا

وغازل مدحت صالح مصر في بداية الحفل بأغنية "وحياة اللي خلقك"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر، ليواصل تقديم فقرته الغنائية بعدد كبير من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي منها، نوري نور، محبتك جنون، الدنيا لو هاتيجي، أنا هو أنا، قد الوعد، الدنيا دي فيها كام بلياتشو، المليونيرات، كوكب تاني، قلب واحد ، وعدي.

كما قدم مدحت صالح عدد من الأغنيات لنجوم آخرين منها، أغنية "حبيبي يا واحشني" للفنانة الراحلة فايزة أحمد، وأغنية " ٣ سلامات" للفنان الراخل محمد قنديل، "يا واحشني ردي عليا" للفنان الراحل محرم فؤاد،

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وانتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتي صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلي"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شقيق، و"أحلي الناس" من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"يتقال" كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجية، و"أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوي، وألحان كريم طارق، وتوزيع الموسيقي جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر علي اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.

يذكر أن أخر أعمال مدحت صالح أغنية "يا أبو بالطو أبيض" والتي طرحها بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.