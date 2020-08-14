"طاردته شائعات الوفاة وكافأه عبدالناصر ودرس في إيطاليا".. معلومات وحكايات عن سمير الإسكندراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل عن عالمنا، مساء أمس، النجم سمير الإسكندراني، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا حافلًا بالعشرات من الأغاني الفنية والوطنية العالقة في أذهان الجمهور.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث.

- عاش مع والده الحاج فؤاد، سهرات وأمسيات الأدب والفن والغناء، فوق سطح منزله بالغورية.

- أحب الإسكندراني الفن وتخرج في كلية الفنون الجميلة، وسافر لإيطاليا لدراسة الفن.

- امتزج نموه بأشعار بيرم التونسي، وألحان الشيخ زكريا أحمد، وغناء والده بصوته العذب، وأحاديث السياسة والحرب والاقتصاد.

- يحب السباحة وشارك في بطولات عديدة بالسباحة في المسافات القصيرة.

- عمل في الإذاعة بالقسم الإيطالي.

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- لُقب بالثعلب المصري بعد أن ساعد المخابرات العامة المصرية في الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر وإيهام العدو الإسرائيلى بالعمل لحسابه من عام 1958 ولفترة تزيد على العام ونصف العام، وكذلك الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر .

- دعاه الرئيس جمال عبدالناصر لمكافأته على نجاحه في هذه العملية، إذ تسبب نجاحه في استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية.

- من أشهر أغانيه: "يا نخلتين في العلالي، آه يا جميل ياللى ناسيني، في حب مصر، اخترناه، تسلم الأيادي، يا نيل، قولوا لحبيبى، ياللي عاش حبك يعلم"، كما قدم أغاني باللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية.

- ظهر في مسلسل الوليمة عام 1979، وفيلم دقات على قلبي عام 1989.

- شارك بالغناء في مسلسلي الوليمة والطاحونة.

- في يوليو 2019 يوليو خضع لعملية جراحية نتيجة تعرضه لاحتباس بولي، وبعض المشاكل في البروستاتا.

- بعد أسبوع من إجرائه العملية الجراحية، عاد لمنزله بصحة مستقرة، ولكن انتشرت حينها شائعات تفيد بدخوله المستشفى مرة أخرى.

- في نوفمبر من العام الماضي ترددت العديد من الشائعات حول وفاة الفنان القدير، وتواصل حينها الخليج 365 مع ابنته "نجوى"، ونفت الأمر، مؤكدة: "دي ناس بتتسلى بأرواح بشر، وبتاجر بأرواحهم.. وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصفحات المزيفة وأصحابها التي تروج لوفاة والدي".