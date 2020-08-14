بعد تأكيد محمد رشاد الانفصال.. مي حلمي: "عرفت زيي زيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بعد أن أكد الفنان محمد رشاد أنباء طلاقه بشكل رسمي، قبل قليل، كشفت الإذاعية مي حلمي، أنها لا تعلم شيئا عن هذا الأمر.

وكتبت مي، عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام": "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، وعلمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط".

وأضافت: "وحاولت اتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".

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كانت الساعات الماضية، شهدت انتشار أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.

قبل أن يؤكد رشاد الخبر بشكل رسمي، إذ نشر رشاد صورة له وعلق: "ناس كتير من أصدقائي كلمونى بعد ما عرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".