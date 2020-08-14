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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
بعد أن أكد الفنان محمد رشاد أنباء طلاقه بشكل رسمي، قبل قليل، كشفت الإذاعية مي حلمي، أنها لا تعلم شيئا عن هذا الأمر.
وكتبت مي، عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام": "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، وعلمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط".
وأضافت: "وحاولت اتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".
كانت الساعات الماضية، شهدت انتشار أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.
قبل أن يؤكد رشاد الخبر بشكل رسمي، إذ نشر رشاد صورة له وعلق: "ناس كتير من أصدقائي كلمونى بعد ما عرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شيء فى الأول والآخر نصيب، وربنا يوفق الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأكيد محمد رشاد الانفصال.. مي حلمي: "عرفت زيي زيكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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