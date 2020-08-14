سمية الخشاب بحمام السباحة ورامي صبري مع زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حمام السباحة.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له من أحد كليباته.

سارة الشامي

نشرت الفنانة الشابة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالساحل الشمالي.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تضع المكياج.

ياسين السقا

نشر ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته أثناء تواجدهما بالساحل الشمالي.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان زفاف على الطراز المغربي.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، .صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة