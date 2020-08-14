موعد ومكان جنازة سمير الإسكندراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

قررت أسرة الفنان الراحل سمير الإسكندراني تشييع جثمانه، غدًا الجمعة، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، والذي وافته المنية منذ قليل، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، عن عمر ناهز 82 عامًا.

ونعى الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية الفنان الكبير، في بيان رسمي، قبل قليل.

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جدير بالذكر أن الفنان سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

وساعد الإسكندراني المخابرات العامة المصرية فى الإيقاع بشبكة كبيرة من الجواسيس داخل مصر وإيهام إسرائيل بالعمل لحسابها عام 1958، لأكثر من عام ونصف العام، واستطاع الإيقاع بواحد من أخطر ضباط المخابرات الإسرائيلية والقبض عليه داخل مصر وهو "مويس جود سوارد".

واشتهر بتقديم العديد من الأغاني الوطنية مثل "ياللي عاش حبك يعلم".