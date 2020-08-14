"ثعلب المخابرات".. كيف تفاعل الجمهور مع وفاة الفنان سمير الإسكندراني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، النجم سمير الاسكندراني، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وتفاعل عدد كبير من جمهوره ومحبيه مع خبر الوفاة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "خالص العزاء لأسرته ومحبيه"، و"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، وبكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنان سمير الإسكندراني هذا الرجل الوطني العظيم، ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية، المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان، وداعًا الفنان سمير الإسكندراني".

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كما علق آخرون: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته"، و"فقدنا قامة فنية كبيرة سمير الإسكندراني رحمة الله عليه كان إنسانًا جميلًا، كان لي شرف معرفته شخصيًا في بداية مشواري الفني، كان مثقفًا، لبقًا، ذا خُلُق، قلبه قلب شاب، لا يبخل بالنصح والتوجيه، له ذكريات وحكايات عن الفن والتصوف والغربة والوطنية لا تنتهي، اللهم تغمده بواسع رحمتك".

كذلك: "وفاة الفنان سمير الإسكندراني، حاولت إسرائيل تجنيده لكنه خدعها بمساعدة المخابرات المصرية، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، و"الله يرحمك يا فنان يا محترم، كنت طول حياتك سفيرًا للفن الراقي وصاحب رسالة وطنية".

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، ولد في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية