ماذا قال الإسكندراني لـ"الخليج 365" في آخر زيارة له بالمستشفى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، بأحد مستشفيات مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ82 عاما.

الفنان الراحل له تاريخ مع المرض، آخرها تعرضه لوعكة صحية في يوليو 2019، دخل على أثرها المستشفى، وخضع لعملية جراحية، بمستشفى عين شمس التخصصي، نتيجة تعرضه لاحتباس بولي، وبعض المشاكل في البروستاتا.

خلال فترة تواجد الفنان الكبيرة في المستشفى وتحديدًا بالغرفة 906؛ ورفقته ابنتاه "نجوى ونيفين"، التقى "الخليج 365" الفنان سمير الإسكندراني وابنته "نجوى"، داخل غرفته للاطمئنان على حالته الصحية، ومعرفة آخر التطورات عقب إجرائه عملية جراحية، وقالت ابنته نجوى، التي تعمل موظفة بأحد البنوك، إنها مستاءة من بعض الأخبار، التي نشرت عن والدها بدخوله العناية المركزة، مؤكدة أن هذا ليس صحيحا وأن حالته الصحية جيدة.

بينما قال الفنان الراحل خلال وعكته الصحية: "تعرضت لاحتباس بولي، وبعض المشاكل في البروستاتا وأمور طبية متخصصة، ولجأت إلى مجموعة من الأطباء الأصدقاء، ولم يتأخروا في إمدادي بالمعلومات عن حالتي، وتقرر إجراء الجراحة، وحوصرت الأزمة التي كنت أعاني منها، والحمد لله أنا حالياً في حالة صحية متقدمة بعد العملية".

وأضاف أن كل ما يعاني منه حاليا هو دور برد خفيف في الحلق، يجعله غير قادر على التحدث بشكل جيد، مشيرًا إلى أن زيارة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والفنان محمد الحلو، ومجموعة كبيرة من الزملاء والأصدقاء، ساهمت فى استعادة قدرته على التعافي وأدخلت إلى نفسه السعادة.

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ولفت إلى أن هناك بعض الشخصيات والرموز السياسية الكبيرة اتصلوا به للاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن الدولة لا تتوانى عن الوقوف جوار رجالها.

بعد أسبوع تقريبًا خرج الفنان الكبير من المستشفى وعاد لمنزله بصحة مستقرة، انتشرت شائعات تفيد بدخوله المستشفى مرة أخرى، ومن جانبها علقت ابنته مؤكدة أنه يتواجد فى المنزل وبحالة صحية جيدة.

وفي نوفمبر من العام الماضي ترددت العديد من الشائعات حول وفاة الفنان القدير، وتواصل حينها الخليج 365 مع ابنته "نجوى"، ونفت الأمر، وقالت إن والدها بخير وصحته مستقرة، ويقضي يومه العادي بشكل طبيعي، ولا يواجه أي مشاكل في حياته سوى الشائعات السخيفة التي تخرج بين الوقت والآخر عنه.

وأضافت نجوى: "دي ناس بتتسلى بأرواح بشر، وبتاجر بأرواحهم.. وسأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصفحات المزيفة وأصحابها التي تروج لوفاة والدي".

وتفاجأ الجميع، منذ قليل، برحيل الفنان الكبير تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا، إذ قدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.