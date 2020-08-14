بعد وفاته .. أهم المحطات الفنية في مسيرة سمير الإسكندراني

ولد الفنان سمير الإسكندراني في حي الغورية عام 1938، وكان والده يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي.

وتخرج الفنان سمير الإسكندراني من كلية الفنون الجميلة، ثم بدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا،

وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة.

قدم خلال مسيرته الفنية باقة لامعة من أجمل الأغاني، والتي لاقت نجاحًا مذهلًا، ومن أهم أعماله: يا نخلتين في العلالي، النيل الفضي، ترحال السنين، أحبك الآن وسأحبك غدًا، زمان زمان، نويت أسيبك، قدك المياس، آه يا جميل يا اللي ناسيني،

يا رب بلدي وحبايبي، بناعهدك يا غاليه، دوسه، ابن مصر، في حب مصر، حبيب الحب، كام ورده، مين اللي قال، قمر له ليالى، قولوا لحبيبي، رجعتلك، شباب الإنجازات، طالعه من بيت أبوها، زفوا الخبر، يا نيل، يا رب، ياغصن نقا، يا صلاة الزين، الغالية بلدي، يا ناس أنا، اخترناه، تسلم الأيادي.

Advertisements

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني توفي مساًء الخميس عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وسمير الإسكندراني، هو أحد الأصوات الوطنية التي قدمت تراثًا فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.