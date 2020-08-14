إيناس عبد الدايم: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنان الكبير سمير الاسكندرانى الذى غيبه الموت مساء اليوم، الخميس 13 اغسطس، عن عمر ناهز 82 عام بعد صراع مع المرض.

وقالت: أن مصر فقدت أحد ابطالها الذين تفخر بهم وتبقى انجازاتهم علاماتً مضيئة فى السجلات الوطنية مشيرة الى بصمته المتفردة والمميزة فى عالم الغناء واعماله التى ستبقى خالدة فى تاريخ الابداع ، ودعت الله ان يتغمد الفيد برحمته وتوجهت بالعزاء لاسرته ومحبيه



يذكر ان سمير الاسكندرانى مطرب ورسام مصري. ولد في حي الغورية عام 1938 ، التحق في كلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها ، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى وغنى في فناء الجامعة ، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيدهلجمع المعلومات من داخل

مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية واصر على لقاء الرئيس الراحل (جمال عبدالناصر) شخصيًا ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل ، قدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.