فن ومشاهير

سارة الهاني تغني لـ بيروت ببرنامج كل يوم

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قدمت الفنانة سارة الهاني، أغنية جديدة، عن لبنان وذلك لمساندة الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت، وذلك خلال مداخلة سكايب، مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج كل يوم المذاع عبر شاشة

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وتقول كلمات الأغنية: بيروت يافرحي الحزين .. عروس المداين كناري الجناين مفتاح الخزين .. بيروت يابيروت.

 

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وأضافت المطربة سارة، إن الدعم المصري لبلدها

ليس بجديد، فالشعبين بمثابة شعب واحد ومشاعرهم واحدة، موجهًا الشكر للشعب والدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لم يتأخر عن مساعدة ودعم لبنان.

 

وأضافت الفنانة اللبنانية سارة الهاني، إن بلادها ستعود كما كانت، مستطردة:بيروت أبكت العالم أجمع.

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