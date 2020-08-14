تشييع جثمان الفنان سمير الإسكندراني عقب صلاة الظهر

تقام صلاة جنازة الفنان القدير سمير الإسكندراني، غدًا الجمعة الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة، والعزاء بالمقابر.



يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني توفي مساًء اليوم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وولد سمير في يوم 8 من شهر فبراير

عام 1938، في حي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والذي التحق بكلية الفنون الجميلة والتي تعلم فيها اللغة الإيطالية.