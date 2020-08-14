بكلمات من ذهب .. فاطمة ناعوت تودع سمير الإسكندراني

ودعت الشاعرة فاطمة ناعوت، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت فاطمة صورة وظهرت من خلالها برفقة سمير الإسكندراني، قائلة: هل من قبيل المصادفة المفجعة أن ترحل اليوم تحديدًا ١٣ أغسطس، ذكرى رحيل أبي؟! مصادفة موجعة حتى أفقد أبي مرتين، ويكون الوجع وجعين؟! قبل قليل، في مستشفى النزهة الدولي،

فقدت مصرُ العظيمةُ أحد عظمائها.

وأضافت فطمة ناعوت: الفنان العظيم والوطني العظيم والمثقف الرفيع، ثعلب المخابرات المصرية، والمطرب الاستثنائي الذي شدا بخمس لغات، في حب مصر، بحنجرة لا مثيل لها، النجم دكتور مهندس سمير الإسكندراني .. اللهم ارحم أستاذي وأبي الروحي وصديقي العظيم ونسألكم الدعاء

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.. صلاة الجناز غدًا الجمعة بعد صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة والعزاء بالمقابر.

يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني توفي مساًء اليوم، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وولد سمير في يوم 8 من شهر فبراير عام 1938، في حي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والذي التحق بكلية الفنون الجميلة والتي تعلم فيها اللغة الإيطالية.