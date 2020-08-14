صور .. ريمون مقار يهنئ صديق عمره محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاده

احتفل المنتج ريمون مقار بعيد ميلاده صديق عمره الفنان محمد محمود عبد العزيز، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر ريمون بعض الصور برفقة محمد عبد العزيز، وعلق عليها مهنئًا: كل سنة وأنت طيب يا محترم .. ومحترم دي مش مجرد كلمة مش مقصودة

Advertisements

لاء دي الحقيقة على مدار 12 سنة صداقة قبل أي شغل أو شراكة مشفتش حد محترم و طيب و موهوب زيك .. سنة جديدة كلها خير ورزق وبركة ونجاح وراحة بال يا حبيبي و عقبال مليييييييييون سنة.

يذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز شارك مؤخرًا في

بطولة مسلسل، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي، وإنتاج مجموعة فنون مصر.