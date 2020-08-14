عاجل .. وفاة سمير الإسكندراني عن عمر يناهز الـ 82 عامًا

توفي الفنان القدير سمير الإسكندراني عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.
يذكر أن الفنان القدير سمير الإسكندراني، وهو أحد الأصوات الوطنية التي قدمتتراثًا فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.
وولد سمير في يوم 8من شهر فبراير عام 1938، في حي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والذي التحق بكلية الفنون الجميلة والتي تعلم فيها اللغة الإيطالية.
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